СЕГОДНЯ 10:34 2019-07-17T10:34:34+03:00

В Нижневартовске во время гидравлических испытания сетей коммунальщики выявили 47 порывов. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Коммунальные предприятия Нижневартовска продолжают подготовку жилого фонда к предстоящей зиме. План подготовки городских котельных к предстоящей зиме реализован на 75 процентов.

По информации департамента общественных коммуникаций администрации Нижневартовска, во время гидравлических испытаний сетей специалисты МУП «Теплоснабжение» выявили 47 порывов. До конца лета предстоит заменить почти 4,5 км теплосетей. Подрядчики продолжают работать на объектах, на данный момент около 70% работ выполнено.

Кроме обновления труб им предстоит восстановить газоны, тротуары и дорожное полотно. Так, например, на шести участках коммунальщикам для проведения работ пришлось перекрыть движение автотранспорта. В ближайшее время эти территории восстановят вместе с дорожным полотном.

Продолжается работа и на городских котельных. С помощью привлеченных экспертов проведена диагностика оборудования, получены рекомендации по перечню мероприятий, которые необходимо выполнить для дальнейшей бесперебойной деятельности объектов.

Самый масштабный ремонт проведен на котельной, расположенной в районе Рыбзавода. Установленное здесь в 1989 году оборудование требует особого внимания. В этом году здесь удалось провести текущий плановый ремонт котлов, полностью отремонтировали одну из дымовых труб.

Добавим, что мероприятия планируется завершить в августе, как и обновление теплотрасс.

ИСТОЧНИК KP.RU