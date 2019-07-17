2019-07-17T10:34:34+03:00
Общество

В Нижневартовске во время гидравлических испытания сетей коммунальщики выявили 47 порывов

До конца лета предстоит заменить почти 4,5 км теплосетей
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Нижневартовске во время гидравлических испытания сетей коммунальщики выявили 47 порывов. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске во время гидравлических испытания сетей коммунальщики выявили 47 порывов. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

Коммунальные предприятия Нижневартовска продолжают подготовку жилого фонда к предстоящей зиме. План подготовки городских котельных к предстоящей зиме реализован на 75 процентов.

По информации департамента общественных коммуникаций администрации Нижневартовска, во время гидравлических испытаний сетей специалисты МУП «Теплоснабжение» выявили 47 порывов. До конца лета предстоит заменить почти 4,5 км теплосетей. Подрядчики продолжают работать на объектах, на данный момент около 70% работ выполнено.

Кроме обновления труб им предстоит восстановить газоны, тротуары и дорожное полотно. Так, например, на шести участках коммунальщикам для проведения работ пришлось перекрыть движение автотранспорта. В ближайшее время эти территории восстановят вместе с дорожным полотном.

Продолжается работа и на городских котельных. С помощью привлеченных экспертов проведена диагностика оборудования, получены рекомендации по перечню мероприятий, которые необходимо выполнить для дальнейшей бесперебойной деятельности объектов.

Самый масштабный ремонт проведен на котельной, расположенной в районе Рыбзавода. Установленное здесь в 1989 году оборудование требует особого внимания. В этом году здесь удалось провести текущий плановый ремонт котлов, полностью отремонтировали одну из дымовых труб.

Добавим, что мероприятия планируется завершить в августе, как и обновление теплотрасс.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Продукции югорских производителей станет больше на полках сетевых магазинов
Горе-отец из Югры ради продажи автомобиля погасил долги по алиментам
В Нижневартовске обнаружен склад, забитый суррогатным алкоголем
В Ханты-Мансийске пройдёт фестиваль любителей рыбалки «Клёвый берег»
В Сургуте к семи годам тюрьмы за наркотики приговорили пермяка
Спасатели Югры подняли со дна водоёмов тела двух утонувших мужчин
В Кондинском районе археологи обнаружили интересные артефакты
Трое сургутян пойдут под суд за фиктивную прописку иностранцев
В Лангепасе продавца оштрафовали за бутылку пива
В сургутском посёлке Юность прокладывают первый тротуар
В Нефтеюганске требуют сноса 197 домов
За минувшие сутки жители Югры перевели мошенникам 150 тысяч рублей
В Нижневартовске ограничено движение транспорта на улице Пермская
В Сургуте мать бросила младенца на жаре в салоне автомобиля «Киа спортэйдж»
В Ханты-Мансийске отремонтируют 100 тысяч квадратных метров дорог
Прокуратура Казахстана выдала дачного вора коллегам из Сургута
В Когалыме отремонтируют одну тысячу квадратных метров тротуаров
Белоярца задержали за кражу дешёвых кроссовок из магазина
Югорчанам советуют внимательно выбирать молочную продукцию