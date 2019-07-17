СЕГОДНЯ 10:24 2019-07-17T10:24:04+03:00

В Лангепасе продавца оштрафовали за бутылку пива. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Дважды на одном и том же была поймана продавец одного из магазинов Лангепаса. На этот раз женщине за невнимательность придётся раскошелиться.

Лангепасский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной в розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции, -сообщает прокуратура ХМАО-Югры.

Известно, что подсудимая ранее в магазине продала подростку пиво, за что была привлечена к административной ответственности по статье «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции».

Несмотря на это, в мае 2019 она вновь, не убедившись в возрасте покупателя, реализовала пиво несовершеннолетнему.

На этот раз за повторное нарушение суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 37 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU