В Лангепасе продавца оштрафовали за бутылку пива
Дважды на одном и том же была поймана продавец одного из магазинов Лангепаса. На этот раз женщине за невнимательность придётся раскошелиться.
Лангепасский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной в розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции, -сообщает прокуратура ХМАО-Югры.
Известно, что подсудимая ранее в магазине продала подростку пиво, за что была привлечена к административной ответственности по статье «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции».
Несмотря на это, в мае 2019 она вновь, не убедившись в возрасте покупателя, реализовала пиво несовершеннолетнему.
На этот раз за повторное нарушение суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 37 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU