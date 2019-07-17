2019-07-17T10:17:41+03:00
Общество

В сургутском посёлке Юность прокладывают первый тротуар

Ранее сельчанам приходилось идти прямо по проезжей части
Алена Кульмухаметова
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В сургутском посёлке Юность прокладывают первый тротуар. Фото с сайта администрации города СургутВ сургутском посёлке Юность прокладывают первый тротуар. Фото с сайта администрации города Сургут
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В посёлке Юность Сургутского района на улице Саянской прокладывают первый в истории села тротуар длиной более 1,5 км. Ранее отсутствие пешеходной зоны создавало массу неудобств для жителей.

Накануне глава Сургута Вадим Шувалов проверил ход строительных работ. По его словам, сейчас при проектировании городской среды, строительстве новых объектов необходимо учитывать интересы всех категорий жителей.

- Сегодня специально приехал, чтобы проверить качество работ и соблюдение графика. Пока проблем у подрядчика нет, - отметил Вадим Шувалов по итогам инспекции. Кроме тротуара здесь обустраивают территорию остановочного комплекса. А для людей с ограниченными возможностями здоровья установят пологий спуск к автобусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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