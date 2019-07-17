2019-07-17T09:54:59+03:00
Общество

В Нефтеюганске требуют сноса 197 домов

Жильцы стоят в очереди на расселение
Алена Кульмухаметова
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В Нефтеюганске требуют сноса 197 домовВ Нефтеюганске требуют сноса 197 домовФото: Татьяна Коркина
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Накануне в Нефтеюганске глава города Сергей Дегтярев провел прием граждан по вопросам переселения из ветхого и аварийного жилья.

На встречу пришли жители, у которых остались вопросы после проведения онлайн-конференции губернатора Югры Натальи Комаровой на жилищную тему. По его словам, на сегодняшний день в городе требуют сноса 197 домов, 58 из которых - аварийные. Темпы их расселения напрямую зависят от количества вводимого в городе жилья. В этом году должны сдать 51 тысячу квадратных метров жилья. У администрации появится возможность закупить большее количество квартир для переселения людей из аварийных и ветхих домов.

При этом жильцы авариек задают вопросы по переселению. Так, жителям 4 микрорайона предоставить новые квартиры должен был фонд «Жилище», который не выполнил свои обязательства и сейчас проходит процедуру банкротства. Поэтому, пояснил глава, дома 4 микрорайона вернули в общегородскую очередь под снос и заниматься предоставлением жилья теперь будет муниципалитет. Сергей Дегтярев отметил, что продать городу квартиры для переселения «аварийщиков» готов застройщик в 11В микрорайоне. Также заключены договоры на покупку жилья с компаниями, возводящими дома в 5 и 17 микрорайонах Нефтеюганска.

Добавим, чтобы снести все ветхие дома в городе и переселить нефтеюганцев, необходимо 200 тысяч квадратных метров жилья. План по переселению и сносу ветхого жилья муниципалитет намерен выполнить к 2025 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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