За минувшие сутки жители Югры перевели мошенникам 150 тысяч рублей
Югорчане продолжают упорно переводить деньги мошенникам. Ущерб идёт на сотни тысяч ежедневно. Предотвратить преступление мог всего один звонок в банк на горячую линию либо звонок знакомым.
Так, по данным пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, за минувшие сутки в Югре зарегистрировано чеытре дистанционных преступления. Жители Лангепаса, Сургута и Мегиона перевели мошенникам более 150 тысяч рублей.
Чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали остановить несанкционированное списание денежных средств.
Кроме того, неизвестные похитили более 20 тысяч рублей у 67-летней жительницы Сургута, которая хотела сдать в аренду жилую площадь через бесплатный сайт объявлений.
Другая жительница Сургута заняла 20 тысяч рублей своему знакомому, от имени которого мошенники написали ей сообщение в социальной сети.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.
Добавим, что найти преступников в большинстве случаев не удаётся.
ИСТОЧНИК KP.RU