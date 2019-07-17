2019-07-17T09:47:25+03:00
Общество

За минувшие сутки жители Югры перевели мошенникам 150 тысяч рублей

Найти преступников представляется маловероятным
Алена Кульмухаметова
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За минувшие сутки жители Югры перевели мошенникам 150 тысяч рублейЗа минувшие сутки жители Югры перевели мошенникам 150 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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Югорчане продолжают упорно переводить деньги мошенникам. Ущерб идёт на сотни тысяч ежедневно. Предотвратить преступление мог всего один звонок в банк на горячую линию либо звонок знакомым.

Так, по данным пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, за минувшие сутки в Югре зарегистрировано чеытре дистанционных преступления. Жители Лангепаса, Сургута и Мегиона перевели мошенникам более 150 тысяч рублей.

Чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали остановить несанкционированное списание денежных средств.

Кроме того, неизвестные похитили более 20 тысяч рублей у 67-летней жительницы Сургута, которая хотела сдать в аренду жилую площадь через бесплатный сайт объявлений.

Другая жительница Сургута заняла 20 тысяч рублей своему знакомому, от имени которого мошенники написали ей сообщение в социальной сети.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

Добавим, что найти преступников в большинстве случаев не удаётся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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