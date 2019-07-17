2019-07-17T09:40:13+03:00
Общество

В Нижневартовске ограничено движение транспорта на улице Пермская

В городе идет ремонт дорог
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске ограничено движение транспорта на улице Пермская. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске ограничено движение транспорта на улице Пермская. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В связи с проведением ремонтных работ по улице Пермской полное перекрытие участка дороги в створе улиц Мира – Интернациональная продлится до 18 июля. Об этом сообщает администрация города Нижневартовск на своём официальном портале.

Кроме того, из-за ремонтных работ по улице Ленина (четная сторона) с 15 июля и до окончания работ полностью перекрыт участок дороги от места разворота в районе Центрального рынка до улицы Нефтяников. Будет перекрыт перекресток по улице Ленина и Маршала Жукова. Перекресток улиц Ленина и Нефтяников будет свободен для движения.

В случае осадков сроки ремонта будут перенесены на количество дней равное дням с неблагоприятными погодными условиями. Просим жителей заблаговременно планировать свой маршрут и соблюдать Правила дорожного движения.

Добавим, что ремонтная кампания в Нижневартовской городской агломерации идёт в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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