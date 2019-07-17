В Сургуте мать бросила младенца на жаре в салоне автомобиля «Киа спортэйдж»

СЕГОДНЯ 09:29 2019-07-17T09:32:12+03:00

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Сургутянин во время прогулки с ребёнком услышал громкий плач крохи из припаркованного чёрного кроссовера. Мужчина был шокирован, когда обнаружил, что малыш находился один в салоне на заднем сидении авто и не был пристёгнут.

Остаться равнодушным к душераздирающему плачу младенца мужчина не смог, он записал видео и стал искать родителей. Шокирующие кадры появились в группе «К-Информ» в соцсетях.

Известно, что мать оставила маленького сынишку в припаркованном «Киа спортэйдж» рядом с парком Сайма. Окна кроссовера были немного приоткрыты. Но машина стояла на солнце и в салоне было очень душно. Малыш находился на заднем сидении без детского кресла и был тепло одет. На нём были штанишки, кофточка, носочки. Он громко плакал. Сколько времени он там провёл, узнать не удалось.

Видео шокировало сургутян. Под постом пошли осуждающие комментарии.

«Кошмар! Совсем крошечка! О чем думают?! В консервной банке черного цвета в +32*! Это жесть....», «На улице тяжко находиться, не говоря уже о машине и малыш еще одет тепло, таких ущербов тупорылых лишать прав надо родительских», «Ребенок даже не в кресле, видно, что маленький, не ходит даже!», переживают за малыша горожане.

Добавим, что инцидент произошёл накануне, 16 июля, в Сургуте. В тот день температура воздуха достигала +32 градусов.

Кроме того, в Югре организована работа телефонной линии «Ребенок в опасности». Оператор телефонной линии примет и зафиксирует обращение о нарушении прав, даст разъяснения по вопросам законодательства, при необходимости соединит со специалистом других служб (службы экстренной психологической помощи, служба спасения, учреждения социальной сферы и др.)

Телефонная линия работает круглосуточно. Несовершеннолетние и взрослые граждане могут позвонить как с мобильного телефона +7-902-814-74-23 (короткий номер 123, за исключением абонентов теле2), а также на стационарный номер телефона 8 (3467) 32-81-71.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/720624" frameborder="0"></iframe> В Сургуте мать бросила младенца на жаре в салоне автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU