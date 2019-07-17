2019-07-17T08:58:26+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске отремонтируют 100 тысяч квадратных метров дорог

Ремонт идёт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске отремонтируют 100 тысяч квадратных метров дорог. Фото с сайта правительства ЮгрыВ Ханты-Мансийске отремонтируют 100 тысяч квадратных метров дорог. Фото с сайта правительства Югры
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В окружной столице Югры полным ходом идёт дорожная ремонтная кампания. В этом году в муниципалитете планируется отремонтировать 100 тысяч квадратных метров дорог или 25 участков улиц.

Губернатор Югры Наталья Комарова накануне оценила ход работ на ремонтируемом участке дороги по улице Мира в Ханты-Мансийске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

После выполнения всех работ процент дорог, находящихся в нормативном состоянии на территории Ханты-Мансийской агломерации составит 81,3 процента.

Напомним, что в соответствии с нацпроектом к 2024 году доля дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, превысит 87 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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