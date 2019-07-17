2019-07-17T08:34:01+03:00
Общество

В Когалыме отремонтируют одну тысячу квадратных метров тротуаров

К работам уже приступили
Алена Кульмухаметова
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В Когалыме отремонтируют одну тысячу квадратных метров тротуаров. Фото с сайта администрации города КогалымВ Когалыме отремонтируют одну тысячу квадратных метров тротуаров. Фото с сайта администрации города Когалым
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В Югре полным ходом идут работы по благоустройству и озеленению, ремонтируются дороги и тротуары.

Так, в одной из городских групп социальной сети «ВКонтакте» пользователи задаются вопросом относительно ремонта тротуаров. Как сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства, работы начались 12 июля. Согласно муниципальному заданию предполагается обустройство подходов к пешеходным переходам и ремонт пешеходных дорожек.

Будут оборудованы подходы к переходам по ул. Мира, 24, Бакинская, 19, Олимпийская (район остановки ДСУ-12), Романтиков, пр. Нефтяников. Отремонтируют тротуары вдоль автодорог по ул. Ленинградская, Мира, Молодежная, в том числе в районе больничного комплекса, обустроят пешеходную дорожку в районе дома № 12 по ул. Мира. Также в планах восстановление тротуарной плитки по ул. Дружбы Народов и на других участках.

Всего, вобщей сложности планируется обустроить и отремонтировать порядка тысячи квадратных метров полотна.

Подрядчик приступил к выполнению в минувшую пятницу, работы на одном из объектов, в частности по обустройству подхода к пешеходному переходу по проспекту Нефтяников, в районе д.1А, уже ведутся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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