Белоярца задержали за кражу дешёвых кроссовок из магазина
В Белоярском районе сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело за совершенный грабеж.
По информации пресс-службы УМВД ХМАО-Югры, известно, что 40-летний мужчина, находясь в магазине обуви, похитил кроссовки стоимостью 1500 рублей. Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.
Добавим, что в Югре за прошедшие сутки зарегистрировано 51 преступление, раскрыто 35, из них: грабеж, один случай мошенничества, четыре кражи и пять преступлений сферы незаконного оборота наркотических средств. Также раскрыты две ранее зарегистрированных преступления: кража и один факт мошенничества.
ИСТОЧНИК KP.RU