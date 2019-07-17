2019-07-17T08:24:39+03:00
Происшествия

Белоярца задержали за кражу дешёвых кроссовок из магазина

Обувь он так и не смог поносить
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Белоярца задержали за кражу дешёвых кроссовок из магазина. Фото с сайта pixabay.comБелоярца задержали за кражу дешёвых кроссовок из магазина. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

В Белоярском районе сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело за совершенный грабеж.

По информации пресс-службы УМВД ХМАО-Югры, известно, что 40-летний мужчина, находясь в магазине обуви, похитил кроссовки стоимостью 1500 рублей. Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

Добавим, что в Югре за прошедшие сутки зарегистрировано 51 преступление, раскрыто 35, из них: грабеж, один случай мошенничества, четыре кражи и пять преступлений сферы незаконного оборота наркотических средств. Также раскрыты две ранее зарегистрированных преступления: кража и один факт мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За минувшие сутки жители Югры перевели мошенникам 150 тысяч рублей
В Нижневартовске ограничено движение транспорта на улице Пермская
В Сургуте мать бросила младенца на жаре в салоне автомобиля «Киа спортэйдж»
В Ханты-Мансийске отремонтируют 100 тысяч квадратных метров дорог
Прокуратура Казахстана выдала дачного вора коллегам из Сургута
В Когалыме отремонтируют одну тысячу квадратных метров тротуаров
Югорчанам советуют внимательно выбирать молочную продукцию
На трассе «Сургут-Нижневартовск» при столкновении «Тойота» и «Митсубиси» пострадали пять человек
Житель Урая задержан за хранение наркотиков
Погода в Югре 17 июля: жара спадает и идут дожди
В Екатеринбурге за кражу в студии маникюра в Сургуте задержан пенсионер
Детская площадка по улице Югорская в Ханты-Мансийске будет готова в этом году
Жителей Сургута стали чаще наказывать за шум
Жительницу Югорска задержали по подозрению в грабеже и краже
Жители ХМАО могут наблюдать в эту ночь лунное затмение
В Югре полыхает 10 гектаров леса
В Сургуте начат масштабный ремонт улицы Геологическая
В Югре у кемеровчан обнаружили полкило наркотиков
В Нижневартовске появятся цветущие изгороди
Житель поселка Пионерский наоформлял кредитов на чужие паспорта на 3,5 миллиона рублей
В Нижневартовске полностью перекроют улицу Жукова
Полмиллиона рублей перевели мошенникам доверчивые югорчане всего за одни сутки
В Ханты-Мансийске вновь открылась Аллея сказок
В трёх посёлках Советского района Югры прошёл «мусорный» марафон
Таксист из Когалыма обокрал земляка по пути в аэропорт Сургута
В Ханты-Мансийске каждое воскресенье проходят бесплатные «Часы здоровья»
Житель Покачей чуть не стал обладателем алюминиевой лестницы