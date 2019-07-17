СЕГОДНЯ 08:24 2019-07-17T08:24:39+03:00

Белоярца задержали за кражу дешёвых кроссовок из магазина. Фото с сайта pixabay.com

Обувь он так и не смог поносить

Изменить размер текста: A A

В Белоярском районе сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело за совершенный грабеж.

По информации пресс-службы УМВД ХМАО-Югры, известно, что 40-летний мужчина, находясь в магазине обуви, похитил кроссовки стоимостью 1500 рублей. Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

Добавим, что в Югре за прошедшие сутки зарегистрировано 51 преступление, раскрыто 35, из них: грабеж, один случай мошенничества, четыре кражи и пять преступлений сферы незаконного оборота наркотических средств. Также раскрыты две ранее зарегистрированных преступления: кража и один факт мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU