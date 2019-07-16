Сургутянину грозит 15 лет тюрьмы за убийство за границей
Ранее житель Сургута был иностранцем, но стал гражданином России уже после того, насмерть забил знакомого. Ответить за содеянное ему пришлось много лет спустя.
По информации следственного комитета Югры, 30 - летний житель Сургута обвиняется в совершении на территории другого государства в 2012 году особо тяжкого преступления. В ночь на 16 апреля 2012 года обвиняемый и его друг подбежали во дворе жилого дома к направлявшемуся в это время домой знакомому, которого избили просто ради хулиганства. Мужчину они были поочерёдно руками и ногами по голове и телу. Несчастный несколько раз падал, ударяясь головой об асфальт. Для пострадавшего избиение окончилось трагично. От полученных телесных повреждений он скончался.
Мужчины были привлечены к уголовной ответственности за совершенное преступление на территории иностранного государства, вместе с тем один из фигурантов уголовного дела, чтобы избежать наказания перед вынесением приговора на стадии судебного следствия выехал на территорию Российской Федерации, где получил гражданство Российской Федерации и зарегистрировался для постоянного проживания в городе Сургуте.
Несмотря на это, следственным отделом по городу Сургут, по запросу от иностранных коллег, было возбуждено уголовное дело в отношении новоиспечённого сургутянина и ему было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Материалы уголовного дела в настоящее время переданы в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Сургутянину грозит 15 лет тюрьмы за убийство за границей.
ИСТОЧНИК KP.RU