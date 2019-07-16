2019-07-16T09:54:09+03:00
Общество

Сургутянину грозит 15 лет тюрьмы за убийство за границей

Скрыться от возмездия ему не удалось
Алена Кульмухаметова
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Сургутянину грозит 15 лет тюрьмы за убийство за границейСургутянину грозит 15 лет тюрьмы за убийство за границейФото: Татьяна Коркина
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Ранее житель Сургута был иностранцем, но стал гражданином России уже после того, насмерть забил знакомого. Ответить за содеянное ему пришлось много лет спустя.

По информации следственного комитета Югры, 30 - летний житель Сургута обвиняется в совершении на территории другого государства в 2012 году особо тяжкого преступления. В ночь на 16 апреля 2012 года обвиняемый и его друг подбежали во дворе жилого дома к направлявшемуся в это время домой знакомому, которого избили просто ради хулиганства. Мужчину они были поочерёдно руками и ногами по голове и телу. Несчастный несколько раз падал, ударяясь головой об асфальт. Для пострадавшего избиение окончилось трагично. От полученных телесных повреждений он скончался.

Мужчины были привлечены к уголовной ответственности за совершенное преступление на территории иностранного государства, вместе с тем один из фигурантов уголовного дела, чтобы избежать наказания перед вынесением приговора на стадии судебного следствия выехал на территорию Российской Федерации, где получил гражданство Российской Федерации и зарегистрировался для постоянного проживания в городе Сургуте.

Несмотря на это, следственным отделом по городу Сургут, по запросу от иностранных коллег, было возбуждено уголовное дело в отношении новоиспечённого сургутянина и ему было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Материалы уголовного дела в настоящее время переданы в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Сургутянину грозит 15 лет тюрьмы за убийство за границей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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