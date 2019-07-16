СЕГОДНЯ 08:59 2019-07-16T13:03:46+03:00

В Лянторе двухлетний малыш сунул пальчики в розетку и погиб от мгновенного удара током. Фото с сайта pixabay.com

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Смерть двухлетнего малыша шокировала жителей города Лянтор из Сургутского района. Трагедия случилась накануне, 15 июля, около 11 часов дня.

В пресс-службе СУ СК по ХМАО-Югре сообщили, что ребёнок находился дома под присмотром матери. Когда женщина ненадолго вышла из комнаты на кухню, мальчик нашел сетевой удлинитель (переходник), подключенный к розетке, в который вставил пальцы, получив удар током. Мать сразу же вызвала бригаду медиков, но помочь малышу уже никто не смог. Работники скорой медицинской помощи констатировали смерть ребенка.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление причин и всех обстоятельств произошедшего. Изучаются условия, в которых воспитывался и проживал мальчик. По предварительным данным, семья благополучная и не состояла на учете в органах системы профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU