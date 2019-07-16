Югорчанка обчистила кошелёк пенсионера на кругленькую сумму

СЕГОДНЯ 08:21 2019-07-16T08:21:32+03:00

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Правоохранителями Югорска возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней женщины по статье «Грабеж». Она не постеснялась обчистить кошелёк пенсионера на круглую сумму.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, находясь в одной из квартир дома на Энтузиастов, югорчанка похитила из кошелька 64-летнего мужчины 45 тысяч рублей. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 39 преступлений, раскрыто 25, из них: грабеж, десять краж и одно преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU