2019-07-16T08:21:32+03:00
Происшествия

Югорчанка обчистила кошелёк пенсионера на кругленькую сумму

Женщину задержали по подозрению в грабеже
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Югорчанка обчистила кошелёк пенсионера на кругленькую сумму. Фото с сайта pixabay.comЮгорчанка обчистила кошелёк пенсионера на кругленькую сумму. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Правоохранителями Югорска возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней женщины по статье «Грабеж». Она не постеснялась обчистить кошелёк пенсионера на круглую сумму.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, находясь в одной из квартир дома на Энтузиастов, югорчанка похитила из кошелька 64-летнего мужчины 45 тысяч рублей. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 39 преступлений, раскрыто 25, из них: грабеж, десять краж и одно преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В трёх посёлках Советского района Югры прошёл «мусорный» марафон
Таксист из Когалыма обокрал земляка по пути в аэропорт Сургута
В Ханты-Мансийске каждое воскресенье проходят бесплатные «Часы здоровья»
Житель Покачей чуть не стал обладателем алюминиевой лестницы
Сургутянину грозит 15 лет тюрьмы за убийство за границей
В Нижневартовске 15 детей-сирот получили ключи от квартир в новом доме
В частном секторе Сургута устанавливают новые контейнеры для сбора мусора
За минувшие сутки в Югре в семи ДТП пострадали девять человек
В Ханты-Мансийске проверили качество работы ремонтируемых дорог
В Сургуте «Шкода» насмерть сбила пешехода возле дачного кооператива
Погода в Югре 16 июля: летний зной, гроза и дождь
В Нефтеюганске бизнесмен получил срок и штраф за продажу бутылки водки
Проект «Золотые имена многонациональной Югры» выявит выдающихся жителей округа
Югорчанина во ВКонтакте обманул инвестор
В Ханты-Мансийске перегруженность самаровской развязки решат до сентября
В Нижневартовске возобновили маршрут «Авторынок – хоккейный корт»
В Югре для сбора мусора установлено 158 контейнерных площадок и куплено 409 современных евроконтейнеров
В Сургуте судят сотрудников Росреестра за взятки в 2,5 миллиона рублей
В Ханты-Мансийске водителя лишили прав за пристрастие к наркотикам
За выходные югорчане перевели мошенникам 800 тысяч рублей
«Тётя Света, просыпайтесь!»: в Югре 15-летний подросток спас на пожаре четыре человека
Гей-парада не будет: власти Югры отказывают в проведении акции в защиту ЛГБТ-сообществ