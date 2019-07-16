2019-07-16T07:55:15+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре в семи ДТП пострадали девять человек

Задержано 10 пьяных водителей
Алена Кульмухаметова
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За минувшие сутки в Югре в семи ДТП пострадали девять человек. Фото с сайта Госавтоиснпеции ХМАО-ЮгрыЗа минувшие сутки в Югре в семи ДТП пострадали девять человек. Фото с сайта Госавтоиснпеции ХМАО-Югры
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Жёсткое дорожно-транспортное происшествие случилось в городе Сургут на регулируемом перекрестке улиц Островского – Бажова – Студенческая.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югре, в 11:45 23-летний водитель на мотоцикле «Stels Flex», выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «Тойота Камри». В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых девять человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних. Задержано 10 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, четверо – за отказ от медицинского освидетельствования и шесть – за повторное управление с признаками опьянения. 23 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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