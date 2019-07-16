2019-07-16T07:31:05+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске проверили качество работы ремонтируемых дорог

Обновление участка автомобильной дороги по улице Ледовой практически завершено
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске проверили качество работы ремонтируемых дорог. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске проверили качество работы ремонтируемых дорог. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Комиссия, состоящая из представителей федерального казенного учреждения «Уралуправтодор», департамента дорожного хозяйства Югры, подрядной организации и заказчика провела обследование двух участков автомобильных дорог на улицах Ледовой и Ямской в Ханты-Мансийске. Отметим, что ремонт осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В ходе проверки было установлено, что обновление участка автомобильной дороги по улице Ледовой практически завершено, работы выполняются качественно и в рамках установленных требований. В настоящее время осталось нанести дорожную разметку. На ремонтируемом отрезке улицы Ямской начата укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Напомним, до конца октября в Ханты-Мансийске предстоит отремонтировать 20 участков дорог, расположенных в различных частях города, среди которых участки следующих улиц: Объездная (от «Ледового дворца» до ул. Ледовой), Чехова (район рынка «Солнечный» и перекрестков ул. Островского и Доронина), Рознина (район СК «Дружба» перед ул. Дзержинского), Мира (от ул. Дзержинского до ул. Строителей) и Конева (район речного вокзала), Свердлова (от ул. Пионерская до Водопроводной) и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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