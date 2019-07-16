В Сургуте «Шкода» насмерть сбила пешехода возле дачного кооператива

СЕГОДНЯ 07:02 2019-07-16T07:07:14+03:00

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось 14 июля в Сургуте рядом с дачами. Очевидцы сообщают, что водитель иномарки был пьян.

Мужчина погиб на месте ДТП. Фото из соцсети Вконтакте

По информации городской полиции, ДТП произошло около 18 часов на дороге возле СОТ «Сосновый бор». Водитель автомобиля «Шкода Кодиак» сбил мужчину-пешехода. Удар был такой силы, что у автомобиля деформировалось лобовое стекло и передний бампер. От полученных травм 53-летний мужчина скончался на месте. Известно, что он шёл вместе с приятелем, который стал очевидцем трагедии. Также очевидцы сообщают, что водитель «Шкоды» был пьян.

Обстоятельства жуткого ДТП выясняет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU