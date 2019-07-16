СЕГОДНЯ 06:44 2019-07-16T06:44:13+03:00

Погода в Югре 16 июля: летний зной, гроза и дождь. Фото с сайта МЧС по ХМАО-Югре

Порывы ветра могут достигать 19 метров в секунду

Изменить размер текста: A A

Во вторник 16 июля в Ханты-Мансийском автономном округе синоптики прогнозируют переменную облачность, по восточной половине преимущественно без осадков, по западной половине небольшой и умеренный, местами сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду при грозе порывы 14-19 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +28,+33 градусов, по западу +21,+26 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +30,+32 градусов.

В Сургуте жаркая, солнечная и без осадков погода. Ветер юго-восточный, восточный 2-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +26, +31 градусов.

В Нижневартовске ясно и без осадков. Ветер восточный 1-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +26, +28 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU