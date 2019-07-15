В Нефтеюганске бизнесмен получил срок и штраф за продажу бутылки водки
Индивидуальный предприниматель из Нефтеюганска обвиняется в незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.
Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, злоумышленник в феврале 2019 года привлечен к административной ответственности незаконную розничную продажу алкогольной продукции без лицензии.
Однако предприниматель вновь в апреле 2019 года вновь продал одному из жителей алкогольную продукцию, не имея соответствующего разрешения.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей либо исправительных работ сроком до одного года.
ИСТОЧНИК KP.RU