СЕГОДНЯ 15:54 2019-07-15T15:54:08+03:00

В Нефтеюганске бизнесмен получил срок и штраф за продажу бутылки водки. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Ранее мужчина уже был привлечен к административной ответственности за тоже самое

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Индивидуальный предприниматель из Нефтеюганска обвиняется в незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, злоумышленник в феврале 2019 года привлечен к административной ответственности незаконную розничную продажу алкогольной продукции без лицензии.

Однако предприниматель вновь в апреле 2019 года вновь продал одному из жителей алкогольную продукцию, не имея соответствующего разрешения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей либо исправительных работ сроком до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU