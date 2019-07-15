Югорчанина во ВКонтакте обманул инвестор

СЕГОДНЯ 15:00 2019-07-15T15:01:51+03:00

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Деньги ушли, а прибыли не получил житель Белоярского района и обратился в полицию.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, накануне в дежурную часть отдела полиции Белоярского района обратился 39-летний житель района с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий.

Заявитель рассказал, что 11 июля года зашел в приложение «Вконтакте», начал просматривать новости и увидел сообщения от ранее неизвестного, который предложил ему подзаработать на инвестициях. Заявитель перевел 3500 рублей. Примерно через 3-4 часа после перевода, неизвестный снова написал и пояснил, что необходимо доплатить еще за страховку выплаты в размере 5370 рублей. Доверившись, заявитель перевел ему указанную сумму. После чего пострадавший позвонил в полицию, так как понял, что стал жертвой мошенников.

В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению лиц, совершивших данное деяния, следственным отделением возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU