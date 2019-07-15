В Ханты-Мансийске перегруженность самаровской развязки решат до сентября

СЕГОДНЯ 14:45 2019-07-15T15:50:27+03:00

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В окружной столице Югры состоялись общественные обсуждения по поводу решения проблемы загруженности транспортной развязки на пересечении улиц Свободы, Гагарина и Конева.

По словам начальника управления транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийска Олега Егорова, самаровская развязка – самый проблемный транспортный узел столицы Югры, его перегруженность в часы пик доходит до 130%.

Начальник управления транспорта, связи и дорог представил схему, на которой показано увеличение полос движения со стороны горы и со стороны Восточной объездной (направление на ВНСС). Предлагается добавление по полосе движения для выполнения левого поворота с того и с другого направлений. Также запланирован демонтаж пешеходного перехода, который идёт по старой ул. Гагарина через улицу Свободы, в 49 метрах от него есть полноценный пешеходный переход, организующий через весь перекресток отдельную пешеходную фазу в целях обеспечения безопасности пешеходов.

Стоит учесть, что это мера превентивная, своего рода временная - а надо заниматься и мерами перспективными, развивать сеть дорог в районе Самарово. Подключать улицу Иртышскую, которой раньше не было в проекте, кольцо в районе Объездной дороги, сделать по ул. Луговой частично одностороннее движение. Это распределение потоков даст возможность разгрузить перекрёсток.

Участники общественных обсуждений одобрили предложение и рекомендовали выяснить отношение горожан к проекту путем проведения интернет-опроса, который стартует в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU