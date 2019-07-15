2019-07-15T13:59:01+03:00
Общество

В Нижневартовске возобновился маршрут «Авторынок – хоккейный корт»

Будут курсировать десять автобусов
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Нижневартовске возобновился маршрут «Авторынок – хоккейный корт». Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске возобновился маршрут «Авторынок – хоккейный корт». Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

С 15 июля возобновляется перевозка пассажиров по маршруту №24 «Авторынок - хоккейный корт». По будням на маршруте будут работать десять автобусов с интервалом движения в «час пик» семь минут.

По субботам, воскресеньям и праздничным дням будут курсировать пять автобусов с интервалом движения 14 минут, сообщили в администрации города Нижневартовск.

Добавим, график движения общественного транспорта размещен на сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе «Информация для граждан», в подразделе «Транспорт и связь».

Кроме того, в связи с ремонтными работами на улице Ленина с 15 июля и до окончания работ полностью перекроют участок дороги от Центрального рынка до улицы Нефтяников, изменится схема движения общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске перегруженность самаровской развязки решат до сентября
В Югре для сбора мусора установлено 158 контейнерных площадок и куплено 409 современных евроконтейнеров
В Сургуте судят сотрудников Росреестра за взятки в 2,5 миллиона рублей
В Ханты-Мансийске водителя лишили прав за пристрастие к наркотикам
За выходные югорчане перевели мошенникам 800 тысяч рублей
«Тётя Света, просыпайтесь!»: в Югре 15-летний подросток спас на пожаре четыре человека
Гей-парада не будет: власти Югры отказывают в проведении акции в защиту ЛГБТ-сообществ
В жутком ДТП в Сургуте по вине пьяного водителя насмерть разбились три человека
Год условно получил инженер из управляющей компании Сургута за перелом руки у девочки
За минувшие выходные в Югре в ДТП погибли 5 человек
В Нягани раскрыта кража мобильника
Следователи Югры ищут убийцу по странному рисунку
В Нижневартовске из-за ремонта улицы Ленина автобусы меняют маршрут следования
Две квартирные кражи раскрыли в минувшие сутки югорские полицейские
В Ханты-Мансийске появится сад с общественным огородом
На набережной в Ханты-Мансийске «ПикникХМ» собрал небывалое количество горожан
Погода в Югре 15 июля: жара и сильный ветер
Стало известно, что находилось в бесхозной сумке, из-за которой оцепили сургутский аэропорт
В Нижневартовске из-за ремонта перекроют один участок дороги
В Сургутском районе мужчина стащил у пенсионера аккумуляторные батареи
Три человека погибли в Сургуте в результате ДТП на Энергетиков
Погода в Югре 14 июля: лето продолжается!
В Нижневартовском районе сгорела чья-то дача
В Сургуте высадят более 282 тысячи цветов
В Сургуте пройдут восемь бесплатных концертов под открытым небом
В Нефтеюганске злоумышленники облапошили мужчину, рассказав ему про виртуальные бонусы
Погода в Югре 13 июля: пришла жарища!