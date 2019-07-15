В Нижневартовске возобновился маршрут «Авторынок – хоккейный корт»

СЕГОДНЯ 13:59 2019-07-15T13:59:01+03:00

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С 15 июля возобновляется перевозка пассажиров по маршруту №24 «Авторынок - хоккейный корт». По будням на маршруте будут работать десять автобусов с интервалом движения в «час пик» семь минут.

По субботам, воскресеньям и праздничным дням будут курсировать пять автобусов с интервалом движения 14 минут, сообщили в администрации города Нижневартовск.

Добавим, график движения общественного транспорта размещен на сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе «Информация для граждан», в подразделе «Транспорт и связь».

Кроме того, в связи с ремонтными работами на улице Ленина с 15 июля и до окончания работ полностью перекроют участок дороги от Центрального рынка до улицы Нефтяников, изменится схема движения общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU