В Ханты-Мансийске водителя лишили прав за пристрастие к наркотикам
Получил права на основании ранее выданного удостоверения и вновь сел за руль неадекватный житель Ханты-Мансийска. Мужчина «баловался» наркотиками.
Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югре, югорчанин имеет право на управление транспортным средством на основании ранее выданного ему водительского удостоверения. Вместе с тем данный гражданин состоит на диспансерном наблюдении у врача-психиатра-нарколога с диагнозом: «Синдром зависимости вследствие употребления каннабиноидов».
Наличие указанного заболевания является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами.
Прокурор направил в суд заявление о прекращении действия права жителя Ханты-Мансийска на управление транспортным средством.
Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU