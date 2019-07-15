2019-07-15T13:00:44+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске водителя лишили прав за пристрастие к наркотикам

Его диагноз подтверждён медиками
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске водителя лишили прав за пристрастие к наркотикам. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Ханты-Мансийске водителя лишили прав за пристрастие к наркотикам. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Получил права на основании ранее выданного удостоверения и вновь сел за руль неадекватный житель Ханты-Мансийска. Мужчина «баловался» наркотиками.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югре, югорчанин имеет право на управление транспортным средством на основании ранее выданного ему водительского удостоверения. Вместе с тем данный гражданин состоит на диспансерном наблюдении у врача-психиатра-нарколога с диагнозом: «Синдром зависимости вследствие употребления каннабиноидов».

Наличие указанного заболевания является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами.

Прокурор направил в суд заявление о прекращении действия права жителя Ханты-Мансийска на управление транспортным средством.

Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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