СЕГОДНЯ 12:50 2019-07-15T12:50:19+03:00

За выходные югорчане перевели мошенникам 800 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

Чаще всего преступники представлялись сотрудниками различных организаций

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За минувшие дни в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 13 дистанционных преступлений. Пострадавшие перевели мошенникам более 800 тысяч рублей.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники представлялись сотрудниками различных организаций и предлагали свои услуги.

Так, две жительницы Радужного 23 и 30 лет лишились в общей сложности более 200 тысяч рублей, желая получить бонусы «Спасибо» от «Сбербанка».

Житель Нижневартовска перевел мошенникам более 12 тысяч рублей, желая получить дополнительный заработок, приняв участие в торгах на игровых платформах трейдерской компании.

Кроме того, злоумышленники продолжают обманывать югорчан на бесплатных сайтах объявлений. Таким образом жительницы Ханты-Мансийска и Нижневартовска, желая продать детскую мебель, лишились в общей сложности 14500 рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU