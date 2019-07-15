2019-07-15T12:28:03+03:00
Общество

«Тётя Света, просыпайтесь!»: в Югре 15-летний подросток спас на пожаре четыре человека

Парнишка во время пожара был в бане
Алена Кульмухаметова
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«Тётя Света, просыпайтесь!»: в Югре 15-летний подросток спас на пожаре четыре человека«Тётя Света, просыпайтесь!»: в Югре 15-летний подросток спас на пожаре четыре человека
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Спас от верной гибели четырех человек из 2-квартирного дома на улице Сосновая деревни Шугур Кондинского района пятнадцатилетний подросток. ЧП произошло 18 июня.

По информации пресс-службы «Центроспас-Югории», на момент возникновения пожара юноша находился в бане. Услышав громкий хлопок, выглянул и увидел, как в соседнем доме, на веранде, вспыхнул огонь. Владислав, так зовут юношу, бросился спасать спящих людей из горящего дома. К ближайшему соседу через веранду попасть было невозможно. Дым и разгорающееся пламя стали непреодолимым препятствием на пути. Не растерявшись, парнишка стал стучать в окно, разбудив хозяина квартиры, помог ему эвакуировать двух женщин.

После этого юноша сообщил соседям из ближайшего дома о пожаре и попросил вызвать пожарную охрану. В тот же момент он увидел, что из-под крыши смежной квартиры горящего дома, в которой проживает его родственница, идет дым. Владислав забежал в квартиру полную дыма и начал искать брата. Не найдя его, обнаружил спящую родственницу.

- Тетя Света! Просыпайтесь! – рассказывает молодой человек. – Но она не просыпалась. Тогда я дернул тетю за руку, разбудил и повел к выходу. Женщина находилась в паническом состоянии и хотела вернуться за документами, но Владислав настойчиво вывел ее на улицу.

Парень рассказывает, что к этому времени горел не только дом, но и хозяйственные постройки с баней. Ситуацию усугубил и взорвавшийся газовый баллон, хранившийся в одном из сараев. Пожарные и все жители деревни боролись в ту ночь с огнем, отстаивая свое имущество.

Пожар был ликвидирован в 02:16. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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