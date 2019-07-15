2019-07-15T12:00:48+03:00
Общество

Гей-парада не будет: власти Югры отказывают в проведении акции в защиту ЛГБТ-сообществ

Организатор намерен обратиться в суд за моральной компенсацией
Алена Кульмухаметова
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Гей-парада не будет: власти Югры отказывают в проведении акции в защиту ЛГБТ-сообществ. Фото с сайта pixabay.comГей-парада не будет: власти Югры отказывают в проведении акции в защиту ЛГБТ-сообществ. Фото с сайта pixabay.com
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Лидер российского гей-сообщества Николай Алексеев намерен обжаловать в Европейском суде по правам человека отказ на проведение акции в защиту представителей сексуальных меньшинств в Белом Яре. Об этом он заявил на своей странице во «ВКонтакте».

- Власти Белого Яра в ХМАО запретили проведение шествия гей-парада и двух ЛГБТ-пикетов. Это дело уже направлено в Сургутский районный суд ХМАО и будет доведено до ЕСПЧ, – написал Николай.

Помимо Белого Яра Алексеев подавал заявку на проведение акции в Когалыме, Сургуте, Нефтеюганске, Пойковском и Пыть-Яхе. При этом в Сургуте также отказали в проведении мероприятия. Администрации считает, что активисты ЛГБТ-сообщества нарушают запреты, предусмотренные сразу тремя правовыми актами: ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и ч. 1 ст. 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних).

Николай Алексеев намерен обжаловать все отказы на акции в округе.

Добавим, что горожане крайне негативно относятся к предложению главного гея России и пишут об этом в соцсетях: «А мы можем подать в суд на этого активиста за то, что он оскорбляет наше человеческое достоинство! Посягает на нравственную чистоту наших детей и внуков! Растлевает души неокрепших духовно подростков!», «Бабки за моральный ущерб хочет получить. Неплохо зарабатывает парень! Находчивый!», - пишут югорчане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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