2019-07-15T11:27:33+03:00
Происшествия

В жутком ДТП в Сургуте по вине пьяного водителя насмерть разбились три человека

Погибшим не было и 30 лет
Алена Кульмухаметова
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В жутком ДТП в Сургуте по вине пьяного водителя насмерть разбились три человекаВ жутком ДТП в Сургуте по вине пьяного водителя насмерть разбились три человекаФото: Татьяна Коркина
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Дорожно-транспортное происшествие с тремя погибшими случилось глубокой ночью в Сургуте 14 июля.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около двух часов ночи на проезжей части напротив дома 4 по улице Энергетиков 20-летний водитель за рулём «Лексус», двигаясь по прилегающей территории в сторону проезжей части улице Энергетиков, при выполнении маневра создал помеху для движения автомобилю «БМВ» под управлением 25-летнего сургутянина, который, заметив выезжающий автомобиль, изменил направление движения и скорость, в результате чего он потерял управление и выехал на газон, где врезался в опору уличного освещения и перевернулся.

В результате ДТП автомобиль «БМВ» получил механические повреждения, водитель получил травмы. Трое пассажиров иномарки: 25-летний мужчина 28 и 26-летние девушки получили травмы, несовместимые с жизнью.

Стоит отметить, что водитель немецкой иномарки, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя автомобиля «БМВ» возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Мужчина, может быть, подвергнут штрафу в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо максимальному наказанию в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В отношении водителя автомобиля «Лексус» возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», согласно санкции инкриминируемой статьи мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Мера пресечения в отношении фигурантов уголовных дел избирается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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