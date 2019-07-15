2019-07-15T09:56:01+03:00
Происшествия

Год условно получил инженер из управляющей компании Сургута за перелом руки у девочки

Мужчина проявил преступную небрежность
Алена Кульмухаметова
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Год условно получил инженер из управляющей компании Сургута за перелом руки у девочки. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреГод условно получил инженер из управляющей компании Сургута за перелом руки у девочки. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Инженеру управляющей компании признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

По информации СУ СК по ХМАО-Югре, в апреле 2018 года в следственный отдел Сургута обратились родители 8-летней девочки, сообщив, что их дочь, играя на детской площадке, получила тяжелые травмы в результате бездействия управляющей компании.

Выяснилось, что, девочка упала с мостика, соединяющего две игровые конструкции, поскольку с одной стороны мостик не имел ограждения. Ребенок получил травму головы, перелом руки и другие телесные повреждения, повлекшие за собой тяжкий вред здоровью.

В тоже время, инженер управляющей компании, получив от руководства указание об организации восстановления утраченного ограждения, не организовал проведение этих работ, что повлекло травмирование ребенка.

По уголовному делу вынесен обвинительный приговор с назначением подсудимому наказания в виде одного года ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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