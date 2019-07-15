2019-07-15T09:32:04+03:00
Происшествия

За минувшие выходные в Югре в ДТП погибли 5 человек

Задержаны 53 нетрезвых водителя
Алена Кульмухаметова
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За минувшие выходные в ДТП погибли 5 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыЗа минувшие выходные в ДТП погибли 5 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Жуткими выдались выходные для югорчан. Дороги, скорость и беспечность водителей унесла жизнь пяти человек.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, с 12 по 14 июля зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек погибли и 11 получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. Так, 14 июля в 03:20 на 188 км автодороги «СургутНижневартовск» города Мегион произошло столкновение «Лада Гранта», под управлением 24-летнего водителя и «Форд Эксплорер», под управлением 33-летнего водителя. В результате ДТП водитель «Лады Гранты» от полученных травм скончался на месте ДТП.

Кроме того, за указанный период задержано 53 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 15 – за отказ от медицинского освидетельствования и четверо – за повторное управление с признаками опьянения. 76 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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