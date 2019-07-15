В Нягани раскрыта кража мобильника
В Нягани сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже. Чужим телефоном он пользовался не долго.
По информации УМВД по ХМАО-Югры, 40-летний мужчина, находясь в квартире потерпевшего, похитил сотовый телефон стоимостью 14 тысяч рублей. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти. В отношении похитителя возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
За прошедшие дни в Югре зарегистрировано 89 преступлений, раскрыто 61, из них: угон, три грабежа, девять краж и два преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU