В Нягани раскрыта кража мобильника

СЕГОДНЯ 08:51 2019-07-15T08:51:47+03:00

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В Нягани сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже. Чужим телефоном он пользовался не долго.

По информации УМВД по ХМАО-Югры, 40-летний мужчина, находясь в квартире потерпевшего, похитил сотовый телефон стоимостью 14 тысяч рублей. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти. В отношении похитителя возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие дни в Югре зарегистрировано 89 преступлений, раскрыто 61, из них: угон, три грабежа, девять краж и два преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU