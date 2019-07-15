2019-07-15T08:42:10+03:00
Происшествия

Следователи Югры ищут убийцу по странному рисунку

Мужчина напал с ножом на людей шесть лет назад
Алена Кульмухаметова
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Следователи Югры ищут убийцу по странному рисункуСледователи Югры ищут убийцу по странному рисункуФото: Татьяна Коркина
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Следственный комитет Югры обратился за помощью в поисках опасного преступника к населению и СМИ. Фотографию заменил малоговорящий рисунок.

Как сообщили в СУ СК по ХМАО-Югры, расследуется уголовное дело по фактам убийства молодого человека и покушения на убийство двух лиц, имевших место в ночь с 28 на 29 сентября 2013 года в городе Сургуте в районе магазина «Пирамида», расположенного вблизи дома 22 по улице Бажова. Преступник, вооруженный ножом, с места преступления скрылся.

Приметы преступника таковы: европейский голубоглазый, светловолосый мужчина среднего телосложения в возрасте 28 лет, рост около 180-185 см, аккуратная модельная стрижка, голос высокий. Исходя из указанных примет органами следствия со слов очевидцев составлен фоторобот подозреваемого.

Фоторобот малоговорящий

Фоторобот малоговорящий

В связи с тем, что в настоящее время подозреваемый не установлен, следственные органы СК России обращаются с просьбой ко всем, кому что-либо может быть известно об обстоятельствах совершенных преступлений и (или) о подозреваемом, сообщить всю имеющуюся информацию в следственные органы Следственного комитета по указанным телефонам в Екатеринбурге: 8 (343) 297-72-72; 9-922-130-42-64. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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