Две квартирные кражи раскрыли в минувшие сутки югорские полицейские

СЕГОДНЯ 07:56 2019-07-15T07:56:13+03:00

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Обокрал бабушку, но был задержан житель города Радужный. Оказалось, что он уже был судим на подобное.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими Радужного возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины 1975 года рождения за кражу 40 тысяч рублей у пенсионерки. Подозреваемый совершил кражу находясь в квартире 67-летней заявительницы.

Ещё одна кража раскрыта в Пойковском. В отношении 39-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Установлено, что подозреваемый проник в квартиру потерпевшего и похитил электрорубанок и электропилу общей стоимостью 12 тысяч рублей. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие дни раскрыто 18 ранее зарегистрированных преступлений: девять краж, пять мошенничеств, три факта сбыта наркотических средств и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU