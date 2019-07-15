В Ханты-Мансийске появится сад с общественным огородом

СЕГОДНЯ 07:42 2019-07-15T07:42:57+03:00

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Проектная лаборатория «Город своими руками» разработала уникальный проект, который намерена внедрить. Так на свободной территории по улице Рознина может появиться сад с общественным огородом.

Там смогут проводить время не только жители близлежащих домов, но и все горожане. Последние несколько месяцев участники мастерских исследовали местность, собирали мнения горожан, проводили опросы, общались с жителями улицы, чтобы разработать полноценную концепцию проекта, который будет реализован на участке по улице Рознина.

Финальную перед началом стройки мастерскую «Сторителлинг в городской среде и архитектурный практикум» курируют архитекторы Юлия Ганкевич из Санкт-Петербурга и Сергей Кремнёв из Ярославля. Важно, что все спроектированное юные югорчане построят своими руками, несмотря на то, что большинство из них не профильные специалисты-архитекторы, а ученики средней школы, студенты вузов и ссузов.

Общей тематикой пространства выбран сад. Энтузиасты уже узнали, какие растения могут прижиться в Ханты-Мансийске и как их можно оформить в будущем саду на Рознина.

В распоряжении активистов тысяча квадратных метров. На данный момент в планах сделать как минимум пять объектов. У входа расположится информационно-познавательный интерактивный стенд, рассказывающий о местной флоре и фауне. Спортивно-развлекательным элементом станет небольшая паркур-площадка. Еще один объект – домик на дереве, создадут по запросу от жителей из соседних дворов. Особенность региона подчеркнет «болотный амфитеатр». А «общественный огород» с настоящими грядками будет объединять не только молодежь на участке, но и взрослое население, которое примет участие в строительстве объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU