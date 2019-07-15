СЕГОДНЯ 07:00 2019-07-15T07:00:03+03:00

На набережной в Ханты-Мансийске «ПикникХМ» собрал небывалое количество горожан. Фото с сайта правительства Югры

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Губернатор Югры Наталья Комарова посетила– Традиционное общественное мероприятие - «ПикникХМ» состоялся 13 июля в Ханты-Мансийске.

Жаркая погода притянула на набережную, где проходило мероприятие, небывалое количество горожан. Посестила его и глава региона Наталья Комарова.

В детской зоне губернатор посетила большую игровую территорию для детей и родителей. Для посетителей здесь проводятся творческие и образовательные мастер-класс, образовательные и игровые мероприятия.

Участники фестиваля уличного искусства «Stenograffia» получили уникальную возможность разрисовать автомобили и деревянных холстов, сделать памятные снимки в фотозоне с использованием 3D-конструкции. В ходе акции #Зачтение все желающие могут принять участие в буккросинге и обменяться книгами.

На аллее красоты и здоровья медицинские центры проводят образовательные мероприятия, экспресс тесты, консультации и даже массажи и SPA-процедуры.

В зоне безопасности губернатору продемонстрировали пожарно-спасательную технику, предложили принять участие в мастер-классе по спасению утопающих. Все занятия проводились с использованием обучающих манекенов.

В патриотической зоне состоялся традиционный для Ханты-Мансийска фестиваль реконструкции «Штурм», где гостям пикника продемонстрировали реконструированные боевые действия времен Великой Отечественной войны.

Напомним, что общественное мероприятие «ПикникХМ» впервые было проведено в столице Югры 9 августа 2015 года инициативной группой молодежи. В тот день его посетили более тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU