2019-07-14T14:02:12+03:00
Авто

В Нижневартовске из-за ремонта перекроют один участок дороги

Ограничения вводятся с 15 июля
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Нижневартовске из-за ремонта перекроют один участок дорогиВ Нижневартовске из-за ремонта перекроют один участок дорогиФото: Татьяна Коркина
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В Нижневартовске с понедельника, 15 июля, будет полностью перекрыт участок дороги – от места разворота в районе Центрального рынка до ул. Нефтяников. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с проведением ремонтных работ по ул. Ленина (с чётной стороны). Перекрёсток будет перекрыт по улице Ленина и Маршала Жукова.

Перекресток улиц Ленина и Нефтяников будет свободен для движения.

Отметим, что, если будут осадки – сроки ремонта будут перенесены на столько же дней, сколько будут продолжаться неблагоприятные погодные условия. Водителей просят заблаговременно планировать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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