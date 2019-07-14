2019-07-14T12:09:49+03:00
Происшествия

В Сургутском районе мужчина стащил у пенсионера аккумуляторные батареи

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Сургутском районе мужчина стащил у пенсионера аккумуляторные батареиВ Сургутском районе мужчина стащил у пенсионера аккумуляторные батареиФото: Татьяна Коркина
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В Сургутском районе возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, который подозревается в краже.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть полиции обратился 61-летний мужчина. Он рассказал, что у него украли аккумуляторные батареи на сумму более 17 тыс. рублей. Подозреваемого установили, как и его причастность к совершению ещё одной кражи.

Известно, что после того, как злоумышленник украл аккумуляторные батареи в Лянторе (на автодороге «Лянтор – Сытомино»), он срезал перильные и барьерные ограждения, причинив организации по обслуживания дороги ущерб на сумму более 30 тыс. рублей. Всё похищенное мужчина продал, а деньги потратил на свои нужды.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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