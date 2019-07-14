СЕГОДНЯ 08:25 2019-07-14T08:25:55+03:00

Три человека погибли в Сургуте в результате ДТП на Энергетиков. Фото: ХМАО ДТП

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Три человека погибли в ДТП в Сургуте сегодня ночью, 14 июля. Трагедия произошла на ул. Энергетиков, неподалёку от магазина «Изида».

Очевидцы сообщают, что BMW-3 ехала со скоростью 170-180 км/час. В какой-то момент водитель потерял управление, наехал на ограждение и столкнулся со столбом. В результате аварии водитель и пассажиры – два парня и две девушки – вылетели из машины на проезжую часть.

По информации УМВД города Сургута, обе девушки и один парень погибли, несмотря на все усилия врачей спасти пострадавших. Сейчас их личности устанавливаются. Известно, что молодые люди – 1994 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU