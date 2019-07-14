Погода в Югре 14 июля: лето продолжается!
Днём до +33 градусов
Погода в Югре 14 июля: лето продолжается!Фото: Татьяна Коркина
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В Югре сегодня, 14 июля, ожидается переменная облачность. В северо-западных районах кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5 - 10 м/с, местами порывы 11 - 16 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22… ºС, в северо-западных и крайних восточных районах +11…+16… ºС, днем +29…+34 ºС, в северо-западных и крайних восточных районах+20…+25 ºС.
В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 ºС, днем +31…+33 ºС.
ИСТОЧНИК KP.RU