2019-07-13T17:24:24+03:00
Происшествия

В Нижневартовском районе сгорела чья-то дача

Пожар ликвидирван в 14.17
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Нижневартовском районе сгорела чья-то дача. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-ЮгреВ Нижневартовском районе сгорела чья-то дача. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре
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В Нижневартовском районе сегодня, 13 июля, загорелся дачный дом в СОТ «Мостовик». Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, сообщение о возгорании поступило в 13.53 местного времени. Возгорание было локализовано в 14.06, открытое горение ликвидировано в 14.17.

К тушению от подразделений КУ «Центроспас-Югория» привлекали 2 единицы спецтехники МЧС и 7 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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