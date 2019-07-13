2019-07-13T12:18:29+03:00
Общество

В Сургуте высадят более 282 тысячи цветов

Работа по озеленению города продолжается
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Сургуте высадят более 282 тысячи цветов. Фото: пресс-служба городской администрацииВ Сургуте высадят более 282 тысячи цветов. Фото: пресс-служба городской администрации
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В Сургуте продолжаются работы по озеленению парков, скверов и улиц. На центральных магистралях в этом году высадят порядка 34-х цветников и 282 тысячи саженцев на площади более 27 тыс. кв. м. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, до конца лета в городе распустятся петунии, бархатцы, георгины, астры, виолы, флоксы – всего более 75 разновидностей цветов.

Тюльпаны высадят у памятников основателям Сургута и воинам-интернационалистам, а также у Мемориала Славы. Клумбы уже появятся на транспортных развязках по ул. Майской и проспекту Ленина. По словам директора управления лесопаркового хозяйства Ольги Соколовой, из-за погодных условий в 2019 году работы стартовали позже обычного.

- При разработке дизайна мы учитываем цветовую гамму растений, их высоту и период цветения. Суровый климат не дает шанса на эксперименты, поэтому на сургутских клумбах высаживаются только проверенные временем виды, - отметила она.

Уже осенью специалисты проведут единый день посадки саженцев и высадят 95 молодых деревьев сибирской яблони, акации и жимолости. Всего на озеленение Сургута потратят 14 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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