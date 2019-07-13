СЕГОДНЯ 09:53 2019-07-13T09:53:57+03:00

В Сургуте пройдут восемь бесплатных концертов под открытым небом. Фото: администрация Сургута

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В Сургуте в рамках второго фестиваля «Воздух» пройдут восемь бесплатных концертов под открытым небом. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, первое выступление музыкантов состоится уже сегодня, 13 июля, на площади культурного центра «Порт», где прозвучат композиции разных жанров.

Череду культурных программ откроет сургутский музыкальный проект под названием «Гарь» - сольный проект музыканта группы «Зарница на Оби» Игоря Капустинского. Кроме того, в программе примет участие Мария Маслова. По словам председателя комитета культуры и туризма Владимира Фризена, в «Воздухе» примут участие уличные музыканты, которые выходят на сцену и дают сольные концерты.

- Это не профессионалы, а любители, посвятившие себя музыке, - отметил он.

Сургутяне в течение лета услышат композиции Владимира Столбова, Владислава Трибуса, Ростислава Доронина, группы «Напротив всех», «Sedaen», творческого союза «Смиром» и других музыкантов. Программа рассчитана на зрителей всех возрастов.

ИСТОЧНИК KP.RU