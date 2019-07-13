2019-07-13T06:09:40+03:00
Происшествия

В Нефтеюганске злоумышленники облапошили мужчину, рассказав ему про виртуальные бонусы

По факту преступления проводится проверка
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Нефтеюганске злоумышленники облапошили мужчину, рассказав ему про виртуальные бонусыВ Нефтеюганске злоумышленники облапошили мужчину, рассказав ему про виртуальные бонусыФото: Татьяна Коркина
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В Нефтеюганске проводится проверка по факту мошенничества в отношении местного жителя. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, на мобильный телефон потерпевшего поступил звонок от молодого человека, который представился сотрудником кредитного учреждения.

По словам злоумышленника, в личном кабинете потерпевшего находится около 7 тысяч бонусов, которые он получил за активное сотрудничество с банком. Он также сказал, что виртуальные бонусы можно перевести на карту в качестве реальных денежных средств.

Вот только для того, чтобы совершить операцию, «работник» попросил у мужчины код, который пришёл на сотовый телефон. Мошенники подключились к интернет-банкингу, привязанному к номеру, и перевели со счёта 130 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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