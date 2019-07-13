Погода в Югре 13 июля: пришла жарища!
Днём до +32 градусов
Погода в Югре 13 июля: пришла жарища!Фото: Татьяна Коркина
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В Югре сегодня, 13 июля, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +14…+19 ºС, по северо-западу +8…+13 ºС, днем +27…+32 ºС, по северным районам +20…+25 ºС.
В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 C, днём +28…+30 C.
ИСТОЧНИК KP.RU