2019-07-12T15:56:19+03:00
Общество

В Советском районе ликвидировано 135 несанкционированных свалок

Проведено десять субботников
Алена Кульмухаметова
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В Советском районе ликвидировано 135 несанкционированных свалок. Фото с сайта Природнадзора ЮгрыВ Советском районе ликвидировано 135 несанкционированных свалок. Фото с сайта Природнадзора Югры
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В Югре продолжается борьба со стихийными свалками. 135 мест несанкционированного размещения отходов ликвидировано в Советском районе за 1-е полугодие 2019 года.

По данным Природнадзора Югры, 79 мест несанкционированного размещения отходов ликвидировано по результатам десять субботников организованных Советским отделом Природнадзора Югры в мае и июне 2019 года. Совместно с администраций муниципальных образований, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей собрано 1 536 м3 отходов производства и потребления, 100 самосвалов отходов производства и потребления вывезено на полигоны ТКО. Кроме того, 56 мест несанкционированного размещения отходов ликвидировано администрациями муниципальных образований в рамках исполнения решений судов и извещений, выданных Советским отделом Природнадзора Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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