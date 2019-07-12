СЕГОДНЯ 14:58 2019-07-12T14:58:42+03:00

Гость Нижневартовска задержан с партией наркотиков. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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Накануне полицейские Нижневартовска задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков.

По информации УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, 24-летний приезжий был задержан в посёлке Энтузиастов. При досмотре в кармане спортивных штанов у мужчины обнаружено 16 свертков, каждый из которых перемотан фрагментом полимерного пакета.

Проведенное исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим средством. Общая масса изъятого составила более 30 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU