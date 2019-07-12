СЕГОДНЯ 14:43 2019-07-12T14:43:21+03:00

В Ханты-Мансийске из роддома торжественно выписали мам с 11 младенцами. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

За шесть месяцев этого года на свет появилось 646 малышей

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Сегодня в Ханты-Мансийске состоялась торжественная выписка 11 новорожденных, родившихся в Окружной клинической больнице на этой неделе.

Мероприятие было приурочено к недавно прошедшему Дню семьи любви и верности, а также Всероссийской акции «Подари мне жизнь!». Мамам с малышами вручили подарки от администрации города.

После официальной части встречали друзья и родственники. О важнейшем в жизни любой семьи событии всем собравшимся будет напоминать коллективное фото.

Добавим, всего в этом году в Ханты-Мансийске, по данным ЗАГСа, за шесть месяцев этого года на свет появилось 646 малышей, из них – девять двоен. Среди общего количества новорожденных доминируют мальчики – их 326, чуть меньше девочек – 320. В июне окружной центр занял свое почетное место списке городов с населением, превышающим 100 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU