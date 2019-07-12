2019-07-12T14:00:09+03:00
Общество

В Сургуте осудили инженера управляющей компании за падение ребёнка с игровой площадки

Мужчину лишили свободы на один год
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте осудили инженера управляющей компании за падение ребёнка с игровой площадки. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Сургуте осудили инженера управляющей компании за падение ребёнка с игровой площадки. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Накануне мировой суд Сургута вынес обвинительный приговор 38-летнему жителю. Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югре, началось всё с того, что в апреле прошлого года на игровой площадке ребёнок получил травмы, упав с неогороженной горки. Площадку обслуживает управляющая компания.

Подсудимый, занимая должность ведущего инженера одной из управляющих компаний города, не принял мер к установлению ограждения перехода на детском игровом комплексе.

Суд назначил виновному наказание в виде одного года ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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