2019-07-12T13:00:16+03:00
Происшествия

Двое югорчан угнали и подожгли грузовичок

Преступников нашли по горячим следам
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Двое югорчан угнали и подожгли грузовичок. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреДвое югорчан угнали и подожгли грузовичок. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

В полиции Октябрьского района поступило сообщение о том, что недалеко от одного из месторождений, расположенного на территории Октябрьского района, обнаружен горящий автомобиль «УАЗ».

Оперативники выяснили, что автомобиль принадлежит жителю Нягани, который приехал на территорию месторождения для заработков.

Кроме того, сгоревший автомобиль находился в разукомплектованном виде: пропали раздатка коробки передач, воздушный фильтр, трамблер в сборе, стартер, карбюратор, задние блок-фары и аккумулятор. Сумма ущерба составила порядка 170 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемых, причастных к совершению данного деяния. Ими оказались двое местных жителей.

Задержанные мужчины сообщили, что, проезжая на лодке, неоднократно замечали на берегу данный автомобиль, который им показался заброшенным. Подозреваемые запланировали разобрать автомобиль. Подъехав к автомобилю, злоумышленники сняли с него запчасти и, чтобы скрыть следы преступления, один из подозреваемых поджег автомобиль, после чего мужчины загрузили похищенное в лодку и скрылись. Запчасти злоумышленники спрятали в безлюдном месте недалеко от протоки.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». По факту возгорания автомобиля проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. На данный момент похищенное имущество изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Советском районе ликвидировано 135 несанкционированных свалок
Вартовчанина осудили за попытку спасти от тюрьмы родственника
Гость Нижневартовска задержан с партией наркотиков
В Ханты-Мансийске из роддома торжественно выписали мам с 11 младенцами
В Сургуте осудили инженера управляющей компании за падение ребёнка с игровой площадки
В Нижневартовске тренировки под открытым небом посетили четыре тысячи горожан
В Сургуте высадят более 280 тысяч «проверенных» цветов
В Сургуте на обновление дорожной разметки потратят 18 миллионов рублей
Житель Урая был обманут мошенниками при покупке телефона в интернет-магазине
В Ханты-Мансийске входы в магазины инвалидам-колясочникам созданы для «галочки»
Семь югорчан перевели мошенникам в минувшие сутки 180 тысяч рублей
В Ханты-Мансийске биатлонный центр лишён лицензии
В Нижневартовске перекрыта улица Ленина
Два года тюрьмы грозит сургутянину за успешную рыбалку на стерлядь
В Нижневартовске байкер и девушка разбились на мотоцикле «Хонда»
В Югре утвердили правила накопления ТКО
В Пыть-Яхе раскрыта кража дорогого золотого кольца
Лучшая бегунья Югры выступит на Первенстве Европы по легкой атлетике
Погода в Югре 12 июля: летняя жара и грозы