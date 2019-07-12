СЕГОДНЯ 13:00 2019-07-12T13:00:16+03:00

Двое югорчан угнали и подожгли грузовичок. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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В полиции Октябрьского района поступило сообщение о том, что недалеко от одного из месторождений, расположенного на территории Октябрьского района, обнаружен горящий автомобиль «УАЗ».

Оперативники выяснили, что автомобиль принадлежит жителю Нягани, который приехал на территорию месторождения для заработков.

Кроме того, сгоревший автомобиль находился в разукомплектованном виде: пропали раздатка коробки передач, воздушный фильтр, трамблер в сборе, стартер, карбюратор, задние блок-фары и аккумулятор. Сумма ущерба составила порядка 170 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемых, причастных к совершению данного деяния. Ими оказались двое местных жителей.

Задержанные мужчины сообщили, что, проезжая на лодке, неоднократно замечали на берегу данный автомобиль, который им показался заброшенным. Подозреваемые запланировали разобрать автомобиль. Подъехав к автомобилю, злоумышленники сняли с него запчасти и, чтобы скрыть следы преступления, один из подозреваемых поджег автомобиль, после чего мужчины загрузили похищенное в лодку и скрылись. Запчасти злоумышленники спрятали в безлюдном месте недалеко от протоки.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». По факту возгорания автомобиля проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. На данный момент похищенное имущество изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU