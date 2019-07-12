2019-07-12T12:44:00+03:00
Общество

В Сургуте высадят более 280 тысяч «проверенных» цветов

Затянувшаяся весна не позволила нам начать высадку цветов в привычном графике
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте высадят более 280 тысяч «проверенных» цветов. Фото с сайта администрации СургутаВ Сургуте высадят более 280 тысяч «проверенных» цветов. Фото с сайта администрации Сургута
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В Сургуте продолжаются работы по озеленению улиц, парков и скверов. На центральных магистралях высадят около 34 цветников и 282 тысячи саженцев на площади более 27 тысяч квадратных метров.

По информации городской администрации, до конца лета в Сургуте распустятся свыше 75 разновидностей цветов – это петунии, бархатцы, георгины, астры, виолы, флоксы. Тюльпаны высадят у памятников основателям Сургута и воинам-интернационалистам у Мемориала Славы.

По словам директора управления лесопаркового хозяйства Ольги Соколовой, в этом году работы стартовали позже обычного. Затянувшаяся весна не позволила начать высадку цветов в привычном графике. При разработке дизайна была учтена цветовая гамма растений, их высота и период цветения. Суровый климат не дает шанса на эксперименты, поэтому на сургутских клумбах высаживаются только проверенные временем виды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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