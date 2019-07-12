В Сургуте на обновление дорожной разметки потратят 18 миллионов рублей
В Сургуте полным ходом идет масштабная дорожно-ремонтная кампания. На очереди – обновление 623 пешеходных переходов на 720 километрах магистралей. Нанесение свежей разметки обойдется городскому бюджету в 18 миллионов рублей.
По информации городской администрации, 33 «зебры» преобразятся по современной технологии маркировки холодным пластиком. Такая разметка, к примеру, нанесена на проезжей части улицы Мира, 55. Она отличается высокой износостойкостью, хорошим светоотражающим эффектом, устойчивостью к погодным условиям. Сохнет холодный пластик всего 15 минут, при этом он в четыре раза долговечнее, чем краска.
За качеством проделанных работ следит дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса, еженедельно инспектируя окрашенные участки.
ИСТОЧНИК KP.RU