СЕГОДНЯ 12:16 2019-07-12T12:16:44+03:00

В Сургуте на обновление дорожной разметки потратят 18 миллионов рублей. Фото с сайта администрации города Сургут

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В Сургуте полным ходом идет масштабная дорожно-ремонтная кампания. На очереди – обновление 623 пешеходных переходов на 720 километрах магистралей. Нанесение свежей разметки обойдется городскому бюджету в 18 миллионов рублей.

По информации городской администрации, 33 «зебры» преобразятся по современной технологии маркировки холодным пластиком. Такая разметка, к примеру, нанесена на проезжей части улицы Мира, 55. Она отличается высокой износостойкостью, хорошим светоотражающим эффектом, устойчивостью к погодным условиям. Сохнет холодный пластик всего 15 минут, при этом он в четыре раза долговечнее, чем краска.

За качеством проделанных работ следит дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса, еженедельно инспектируя окрашенные участки.

ИСТОЧНИК KP.RU