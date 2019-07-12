2019-07-12T11:52:55+03:00
Происшествия

Житель Урая был обманут мошенниками при покупке телефона в интернет-магазине

Выяснилось, что оплату заранее не нужно было производить
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Житель Урая был обманут мошенниками при покупке телефона в интернет-магазине. Фото с сайта pixabay.comЖитель Урая был обманут мошенниками при покупке телефона в интернет-магазине. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Накануне в дежурную часть полиции Урая обратился 27-летний местный житель. Полицейским мужчина рассказал, что заказал дорогостоящий смартфон через Интернет, но получить заказ так и не смог.

Ранее, на одном из сайтов магазинов мужчина выбрал себе новый телефон. При оформлении заказа, потерпевший выбрал способ оплаты безналичным способом. Оплатив заказ стоимостью 8550 рублей через Интернет, он получил трек-номер для отслеживания заказа. Когда посылка прибыла в отделение почтовой связи, стало известно, что товар был отправлен наложенным платежом. И для того, чтобы забрать адресованный потерпевшему заказ необходимо оплатить еще 9730 рублей.

Менеджеры данного интернет-магазина, с которыми потерпевший связался, сообщили, что оплата товара безналичным способом на сайте не предусмотрена. И забрать заказ возможно только после оплаты в пункте выдачи товара.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Советском районе ликвидировано 135 несанкционированных свалок
Вартовчанина осудили за попытку спасти от тюрьмы родственника
Гость Нижневартовска задержан с партией наркотиков
В Ханты-Мансийске из роддома торжественно выписали мам с 11 младенцами
В Сургуте осудили инженера управляющей компании за падение ребёнка с игровой площадки
В Нижневартовске тренировки под открытым небом посетили четыре тысячи горожан
Двое югорчан угнали и подожгли грузовичок
В Сургуте высадят более 280 тысяч «проверенных» цветов
В Сургуте на обновление дорожной разметки потратят 18 миллионов рублей
В Ханты-Мансийске входы в магазины инвалидам-колясочникам созданы для «галочки»
Семь югорчан перевели мошенникам в минувшие сутки 180 тысяч рублей
В Ханты-Мансийске биатлонный центр лишён лицензии
В Нижневартовске перекрыта улица Ленина
Два года тюрьмы грозит сургутянину за успешную рыбалку на стерлядь
В Нижневартовске байкер и девушка разбились на мотоцикле «Хонда»
В Югре утвердили правила накопления ТКО
В Пыть-Яхе раскрыта кража дорогого золотого кольца
Лучшая бегунья Югры выступит на Первенстве Европы по легкой атлетике
Погода в Югре 12 июля: летняя жара и грозы