СЕГОДНЯ 11:52 2019-07-12T11:52:55+03:00

Житель Урая был обманут мошенниками при покупке телефона в интернет-магазине. Фото с сайта pixabay.com

Выяснилось, что оплату заранее не нужно было производить

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Накануне в дежурную часть полиции Урая обратился 27-летний местный житель. Полицейским мужчина рассказал, что заказал дорогостоящий смартфон через Интернет, но получить заказ так и не смог.

Ранее, на одном из сайтов магазинов мужчина выбрал себе новый телефон. При оформлении заказа, потерпевший выбрал способ оплаты безналичным способом. Оплатив заказ стоимостью 8550 рублей через Интернет, он получил трек-номер для отслеживания заказа. Когда посылка прибыла в отделение почтовой связи, стало известно, что товар был отправлен наложенным платежом. И для того, чтобы забрать адресованный потерпевшему заказ необходимо оплатить еще 9730 рублей.

Менеджеры данного интернет-магазина, с которыми потерпевший связался, сообщили, что оплата товара безналичным способом на сайте не предусмотрена. И забрать заказ возможно только после оплаты в пункте выдачи товара.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU